В Челябинской области назначены выборы в Заксобрание 8‑го созыва

Постановление утвердили депутаты ЗСО на заседании 5 июня 2025 года

Депутаты Заксобрания Челябинской области назначили выборы в региональный парламент 8-го созыва, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на итоги заседания 5 июня.

Напомним, согласно выборному законодательству РФ, решение о назначении выборов принимает областной парламент не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Таким образом, выборы депутатов Законодательного собрания нового созыва назначены на 14 сентября 2025 года, единый день голосования.

Постановление принято единогласно.

Ранее губернатор Алексей Текслер поблагодарил парламентариев 7-го созыва за плодотворную командную работу.