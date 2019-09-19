Объявлен конкурс на пост мэра Златоуста

Имя нового главы города станет известно после 24 октября.

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Кандидатура на пост мэра Златоуста все еще не известна. Исполняющим обязанности главы назначен Алексей Карюков, председатель собрания депутатов. На внеочередном заседании было принято решение о проведении выборов 24 октября.

«В конкурсную комиссию вошли депутаты Марат Сафиев, Александр Романов и Марина Упит. Первое предварительное заседание конкурсной комиссии состоится 21 октября 2019 года в правительстве Челябинской области, второе заседание будет проведено в здании администрации округа 23 октября 2019 года, а уже на следующий день, 24 октября 2019 года, на заседании собрания депутатов Златоустовского городского округа путем открытого голосования будет выбран глава на пятилетний период работы. Приём заявок и документов от претендентов будет осуществляться с 21 сентября по 7 октября 2019 года», — сообщила Елена Бухляева, пресс-секретарь собрания депутатов Златоустовского городского округа.

Сам Карюков умолчал о желании выставления своей кандидатуры на пост мэра.

Напомним, что предыдущий глава Златоуста Вячеслав Жилин самостоятельно сложил полномочия. Он назвал это самым правильным шагом в светлое будущее городского округа. На работу Жилина много жаловались златоустовцы, и в итоге Алексей Текслер предложил компромисс: провести референдум, на котором и решится судьба мэра. Дожидаться 8 сентября, на которое было назначено мероприятие, Вячеслав Жилин не стал.