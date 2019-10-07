Алексей Текслер определился с членами конкурсной комиссии, которые отберут кандидатов в мэры Златоуста

Губернатора области в ней представят три человека.

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Алексей Текслер озвучил фамилии представителей власти, которые проведут отбор кандидатов на пост главы Златоустовского городского округа в составе конкурсной комиссии. Выбор губернатора на одного депутата Законодательного собрания и двоих представителей Правительства области.

«От губернатора в отборе примут участие Александр Мотовилов — депутат Законодательного Собрания Челябинской области, Алексей Титаев — заместитель начальника Управления по внутренней политике Правительства Челябинской области и Алексей Фартыгин — заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области», — сообщили в Правительстве Челябинской области.

От Собрания депутатов Златоустовского городского округа в состав комиссии войдут местные народные избранники: Александр Романов, Марат Сафиев и Марина Упит.