17 человек претендуют на пост главы Златоуста

Кресло, недавно занимаемое Вячеславом Жилиным, скоро займет новый сотрудник.

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Сегодня был последний день, когда кандидаты могли подать документы на участие в конкурсном отборе на пост главы Златоуста. Стать новым мэром изъявило желание рекордное число людей: 17 человек. Желающие принять участие в конкурсе шли до последнего дня. На момент окончания приема в очереди оставались еще три человека.

«Технически документы будет проверять секретарь, которая их принимала, будет проверена правильность заполнения. На это все будет указано. 21 числа уже после тех, кто, может быть, отсеется из-за ошибок, мы будет смотреть всех кандидатов. Сегодня мы вынуждены и после 17 часов у них принять документы в обязательном порядке», — рассказал и. о. председателя Собрания депутатов ЗГО Марат Сафиев.

21 октября первое заседание конкурсной комиссии состоится в Челябинске, второе — 23 октября в Златоусте. По словам Марата Сафиева, при отборе внимание будет уделяться программе, представленной кандидатом.

«Мы будет делать упор на программу, хотя и писали, что она не обязательна. Я считаю, что без программы нельзя идти в главы. 23 на комиссии будем заслушивать программы», — отметил Марат Сафиев.

К 24 октября комиссия должна будет определиться с выбором и представить Собранию депутатов городского округа минимум двоих кандидатов, достойных занять пост мэра Златоуста.

Необходимость в перезагрузке в Златоусте назрела давно. Жители открыто высказывались недовольством власти и просили отставки предыдущего мэра на встрече с губернатором. Политолог Андрей Лавров ситуацию называет ни как иначе, как «бардак», отсюда, по его мнению, и такое колоссальное количество претендентов на место у «руля».

«Вот это, господа и есть демократия: заявиться может кто угодно, никого не „отрезали“. Это общий курс, который взял губернатор: „ребята, хотите бороться, давайте“, — честная политическая борьба. На самом деле мы достаточно четко понимаем, что там нужен человек с опытом работы в силовых структурах, во-вторых, человек с опытом работы муниципалитете. И человек должен быть со стороны. И работать он должен только на одно: на благо жителей», — прокомментировал ситуацию корреспонденту сайта «Первый областной» политолог Андрей Лавров.

Андрей Лавров предположил, что в ближайшее время златоустовцы получат такого главу, который будет работать на их благо. Выбор будет сделан 24 октября.