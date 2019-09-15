Временный глава Златоуста рассказал об изменениях в округе

Что изменилось после ухода Вячеслава Жилина?

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2 сентября Вячеслав Жилин, глава Златоуста, подал заявление о досрочной отставке. А уже 3 сентября, депутаты Златоуста собрались на внеочередное собрание, на которой они приняли отставку мэра. Жилин стал третьим по счету главой, покинувшим свой пост досрочно.

Согласно уставу, место главы Златоуста занял председатель городского парламента Алексей Карюков. Корреспондент медиахолдинга ОТВ лично вместе с Алексеем Карюковым узнал, как теперь обстоят дела в городе, проехался по проблемным местам Златоустовского городского округа и провел блиц-опрос с вопросами от жителей.

Также глава города взял идею у избранного губернатора Челябинской области Алексея Текслера собирать информацию от горожан посредством социальных сетей.

«Я активно веду страницу во «Вконтакте». Очень много жалоб, комментариев. Порой после рабочего дня около полутора-двух часов просто сижу и отвечаю на каждое сообщение. Так гораздо легче принимать информацию от жителей города», — поделился Алексей Карюков.

Узнать подробности об исполняющем обязанности главы Златоуста Алексее Карюкове, а также об изменениях в Златоустовском городском округе можно в программе «Красный блокнот» сегодня, в 21:00 на телеканале ОТВ.