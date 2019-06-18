/ Областное совещание главы региона Алексея Текслера в прямом эфире

Глава региона встретится с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти.

19 июня руководитель области Алексей Текслер проведет совещание с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти.

В начале встречи прозвучат доклады о ходе прохождения пожароопасного сезона в области и о предварительных итогах посевной кампании. После на совещании поднимут тему подготовки к единому дню голосования — 8 сентября. Также в числе актуальных тем встречи — скорое начало учебного года, в рамках темы обсудят предмет дополнительных мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций. Заключительными станут вопросы, посвященные организации новой системы обращения с ТКО и участию муниципальных образований Челябинской области в конкурсе архитектурных проектов по благоустройству малых городов.

Присоединиться к прямой трансляции можно 19 июня в 10:00 (по челябинскому времени) на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного».