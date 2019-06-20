/ Алексей Текслер встретился с новым руководителем управления ФССП России по Челябинской области

Глава региона уверен, что взаимодействие будет эффективным.

Глава Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым руководителем управления ФССП России по Челябинской области Юлией Третьяковой. Глава региона отметил, что институт судебных приставов – важнейший элемент правоохранительной системы. Объем работы у приставов на Южном Урале высок – более 2 миллионов исполнительных производств в год.

Сегодня область является одним из самых закредитованных регионов страны. Но большинство южноуральцев все же соразмеряют свои возможности, планируют среднесрочную перспективу. Важно вести работу так, чтобы социальная обстановка оставалась стабильной. Снижение доходов жителей региона стало и причиной многих неплатежей. Правительство области, со своей стороны, намерено навести порядок в этой сфере. Мы приложим усилия к тому, чтобы переломить негативную тенденцию в доходах жителей региона. — сообщил глава Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что новый руководитель управления ФССП Юлия Третьякова прекрасно знает Челябинскую область и ее специфику, и выразил уверенность, что взаимодействие будет эффективным.