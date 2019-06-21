/ Федеральный министр сельского хозяйства оценил аграрный университет в Челябинске

Ему рассказали о мощностях вуза и показали выставку техники.

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 21 июня, встретился с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. Начало встречи прошло в ЮУрГАУ. Ректор аграрного университета показал выставку техники и рассказал о мощностях вуза. По его словам, каждый год около 1000 специалистов выпускаются из вуза, они востребованы.

Сегодня по переработке сельскохозяйственной продукции мы занимаем первое место мы занимаем, по мясу птицы — второе место. По всем видам мяса — мы на третьем, четвертом, по яйцу на пятом месте. По этому направлению, я считаю, мы продуктивно работаем. Мы производим 2,5 млн тонн хлеба, но сегодня это уже мало для чел области. Потребность где-то 4 -4,5 миллиона. Поэтому есть чем заниматься, есть кого готовить. Я думаю, что наши выпускники с теми задачами, которые ставит и руководство области, и руководство страны, должны справиться.— сообщил ректор ЮУрГАУ Виктор Литовченко.

Глава вуза также добавил, что выпускники прошлых лет возглавляют практически все крупные сельхозхолдинги Челябинской области.