/ Объекты к ШОС и БРИКС в Челябинске построят в срок

Алексей Текслер рассказал о ходе работ вице-премьеру РФ.

После того, как президент Владимир Путин объявил, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году, состоялась еще одна встреча с курирующим строительство объектов к международным мероприятиям Виталием Мутко. Вице-премьер уточнил у Алексея Текслера, справится ли Челябинская область с основной задачей — возведением объектов в срок.

На сегодняшний день в активной фазе находятся работы на всех основных объектах, строящихся к международным мероприятиям в Челябинске в 2020 году. У нас есть уверенность, что эти объекты будут готовы в срок. — подчеркнул Алексей Текслер.

Работы в аэропорту идут по графику, конгресс-холл «Таганай» тоже находится в стадии активного строительства. Для проживания первых лиц стран-участниц саммитов возводят 3 коттеджных поселка, а для участников мероприятий — 8 гостиниц.

Виталий Мутко в ближайшее время прибудет в Челябинск, чтобы лично проинспектировать, как идет подготовка к саммитам ШОС и БРИКС.