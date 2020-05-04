Всё о поддержке граждан и бизнеса: правительство РФ запустило специальный сервис

Там же можно найти полезные ссылки для оформления услуг онлайн.

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В связи с эпидемией коронавирусной инфекции на сайте правительства Российской Федерации появился специальный информационный сервис, который содержит всю необходимую и полезную информацию как для населения, так и для предпринимателей.

Например, там можно найти «План преодоления экономических последствий COVID-19» и «Отчёт о текущей ситуации по борьбе с коронавирусом». Узнать, какие отрасли входят в список наиболее пострадавших, а какие — в список системообразующих.

Отдельными блоками выделены все меры поддержки для населения, бизнеса, а также все системные меры поддержки. Кроме того, на странице размещена панель, содержащая такие разделы, как «Транспорт», «Туризм», «Налоги», «Финансы», «Здоровье» и другие. Перейдя в нужный раздел, посетитель сможет не только узнать полезную информацию, но и найти ответственные органы и полезные ссылки, по которым можно будет оформить определённые услуги онлайн.

Также на странице можно узнать всё об организационной структуре управления. Например, кто входит в состав оперативного штаба по коронавирусу. А ещё узнать о ключевых решениях, событиях и важных документах.

В будущем при вводе определённых параметров сервис сам будет сообщать о полагающихся мерах поддержки. Сейчас эта функция дорабатывается.

Посетить сервис и узнать больше о его функциях можно по этой ссылке.