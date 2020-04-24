Правительство Российской Федерации презентовало план, в котором собраны все меры поддержки, которые оказывают и будут оказывать гражданам, бизнесу и регионам. В презентации тридцать слайдов, на которых по блокам разбиты меры поддержки, которые предпринимает государство, чтобы устранить экономические последствия эпидемии коронавируса.
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Помощь наиболее пострадавшим отраслям;
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Кредиты и гранты для бизнеса;
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Отсрочка и снижение налоговых и страховых платежей;
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Доступ к кредитам; Отсрочка арендных платежей;
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Туроператоры и авиакомпании;
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Туризм и гостиничная сфера;
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Культура и досуг;
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Поддержка фармацевтического и медицинского производства;
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Снижение административной нагрузки;
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Снижение непроизводительных издержек бизнеса;
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Системообразующие предприятия; Банковское регулирование и финансовая сфера;
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Меры поддержки для регионов, столкнувшихся со снижением доходов;
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Защита от банкротства;
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Поддержка доходов населения.
Кроме того, работает колл-центр федерального правительства, где могут проинформировать предпринимателей малого и среднего бизнеса о том, какие меры поддержки они могут получить. Позвонить можно по номеру: 8-800-707-08-85.
Ознакомиться с презентацией правительства можно здесь.