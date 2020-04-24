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Правительство Российской Федерации презентовало план, в котором собраны все меры поддержки, которые оказывают и будут оказывать гражданам, бизнесу и регионам. В презентации тридцать слайдов, на которых по блокам разбиты меры поддержки, которые предпринимает государство, чтобы устранить экономические последствия эпидемии коронавируса.

  • Помощь наиболее пострадавшим отраслям;

  • Кредиты и гранты для бизнеса;

  • Отсрочка и снижение налоговых и страховых платежей;

  • Доступ к кредитам; Отсрочка арендных платежей;

  • Туроператоры и авиакомпании;

  • Туризм и гостиничная сфера;

  • Культура и досуг; 

  • Поддержка фармацевтического и медицинского производства;

  • Снижение административной нагрузки;

  • Снижение непроизводительных издержек бизнеса; 

  • Системообразующие предприятия; Банковское регулирование и финансовая сфера;

  • Меры поддержки для регионов, столкнувшихся со снижением доходов;

  • Защита от банкротства;

  • Поддержка доходов населения.

Кроме того, работает колл-центр федерального правительства, где могут проинформировать предпринимателей малого и среднего бизнеса о том, какие меры поддержки они могут получить. Позвонить можно по номеру: 8-800-707-08-85.

Ознакомиться с презентацией правительства можно здесь.