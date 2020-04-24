Правительство России представило план по поддержке экономики страны после пандемии

Все предпринятые меры были показаны в презентации.

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Правительство Российской Федерации презентовало план, в котором собраны все меры поддержки, которые оказывают и будут оказывать гражданам, бизнесу и регионам. В презентации тридцать слайдов, на которых по блокам разбиты меры поддержки, которые предпринимает государство, чтобы устранить экономические последствия эпидемии коронавируса.

Помощь наиболее пострадавшим отраслям;

Кредиты и гранты для бизнеса;

Отсрочка и снижение налоговых и страховых платежей;

Доступ к кредитам; Отсрочка арендных платежей;

Туроператоры и авиакомпании;

Туризм и гостиничная сфера;

Культура и досуг;

Поддержка фармацевтического и медицинского производства;

Снижение административной нагрузки;

Снижение непроизводительных издержек бизнеса;

Системообразующие предприятия; Банковское регулирование и финансовая сфера;

Меры поддержки для регионов, столкнувшихся со снижением доходов;

Защита от банкротства;

Поддержка доходов населения.

Кроме того, работает колл-центр федерального правительства, где могут проинформировать предпринимателей малого и среднего бизнеса о том, какие меры поддержки они могут получить. Позвонить можно по номеру: 8-800-707-08-85.

Ознакомиться с презентацией правительства можно здесь.