В правительстве прошло совещание по антикризисной программе кредитования бизнеса

Замгубернатора Егор Ковальчук призвал банки идти навстречу заёмщикам.

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Замгубернатора Челябинской области Егор Ковальчук в онлайн-формате провёл заседанием с банками, работающими на территории региона. Главным вопросом встречи стала низкая реализация антикризисной программы кредитования.



Как сообщает главное управление Банка России по Челябинской области, на текущей момент в программе участвуют около 20 федеральных кредитных организаций, имеющих представительства и офисы на территории региона и три местных банка. Предприятия, претендующие на антикризисный кредит, должны иметь «зарплатные проекты» в банках-кредиторах, число их сотрудников не может превышать 100 человек, а годовой оборот должен быть меньше 800 млн руб. Сумма кредита определяется как региональный МРОТ, умноженный на число сотрудников компании.

Беспроцентный кредит на выплату зарплат уже начал предлагать Сбербанк. По словам управляющего Челябинским отделением банка Дениса Чугунова, на 15 апреля было выслано 402 таких предложения. На них откликнулось 94 субъекта МСП, по 65 решение принято, выданных кредитов — всего 20. Руководитель дирекции «ВТБ» по Челябинской и Курганской областям Эдуард Громов отметил, что банк выдал четыре кредита, сейчас в работе находится еще 36 заявок. У МСП Банка за последние дни — шесть одобренных обращений. Другие кредитные организации, в том числе региональные, на сегодняшний день не выдали ни одного зарплатного кредита.

Вице-губернатор Егор Ковальчук полагает, что сумма и количество выданных кредитов недостаточны, а банкам необходимо активнее идти навстречу заемщикам. Согласно статистике, с 25 марта по 15 апреля поступило 54 звонка по продуктам банков, в том числе по беспроцентным займам — 36, из которых 26 — с жалобой на отказ в услуге. В отдельных случаях даже при соответствии формальным критериям.

«Низкой эффективности зарплатной программы есть две ключевых причины. Во-первых, ограниченный список видов деятельности — воспользоваться кредитом могут только пострадавшие отрасли. А это всего порядка 20% кредитного портфеля банков. Во-вторых, присутствуют достаточно высокие риски для банков в части неплатежей со стороны бизнеса. И здесь Президент РФ предложил решение — 75-процентное гарантирование кредитов ВЭБ. РФ. Ввиду этого нам необходимо понять, как банки оценивают эту инициативу, и насколько она поможет расширить доступ к их продуктам», — сказал Егор Ковальчук.

О то, что программа пока работает не так, как хотелось бы, высказались и общественники. Председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по развитию экономики и правовым инициативам Алексей Ларин выразил опасения, что до мая, когда механизм гарантирования заработает, часть бизнесов уже будет потеряна.

«Пока программа не работает с той скоростью, с которой должна, чтобы решать проблемы. Поэтому я прошу вас проанализировать все бизнес-процессы по принятию решений о выдаче кредитов и все узкие места из этих процессов убрать. Огромная просьба — приоритизировать все, что связано с антикризисными мероприятиями», — добавил Егор Ковальчук.

Напомним, что президент России Владимир Путин вынес предложение расширить круг получателей антикризисных мер. В частности дать возможность пользоваться зарплатными кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики, а для системообразующих организаций предусмотреть льготный кредит на пополнение оборотных средств. Механизмы предоставления этих мер поддержки в настоящее время разрабатываются.