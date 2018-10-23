/ О подготовке города к ШОС и БРИКС рассказал Борис Дубровский премьер-министру

В беседе затронули строительство ВСМ.

Как Челябинск готовится к ШОС и БРИКС, рассказал губернатор Борис Дубровский премьер-министру Р Ф Дмитрию Медведеву. В ходе беседы глава Челябинской области отметил, что ключевые объекты — конгресс-холл и общественный деловой центр — уже возводятся, вопрос финансирования решен. Нет проблем и с реконструкцией аэропорта. В эту работу вложился частный инвестор.

Борис Дубровский доложил о текущем статусе подготовки к строительству ВСМ «Челябинск-Екатеринбург». Сейчас завершены все предпроектные мероприятия и есть высокая готовность к тому, чтобы приступить к проектированию. Сформировано понимание по консорциуму партнеров, имеются совершенно конкретные заинтересованные инвесторы, готовые предоставить часть финансирования на строительство вскладчину с государством. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора.

С построенной к 2025 году ВСМ Челябинск примет на себя часть бизнес-потоков, разгрузив тем самым аэропорт Екатеринбурга. Соседний мегаполис в обозначенное время будет проводить международную выставку «ЭКСПО».