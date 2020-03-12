«Нужно анализировать»: челябинский политолог поделился мнением об обнулении президентских сроков

Эксперт считает, что в вопросах поддержки предложения люди разделятся на три группы.

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Новость об обнулении президентских сроков в России, которая прогремела накануне, обсуждается до сих пор. Обсуждают информацию и эксперты, которые уже составили собственное мнение на этот счет. К примеру, челябинский политолог Сергей Зырянов считает, что новость прозвучала именно из уст Валентина Терешковой, не случайно. На его взгляд, скорее всего Владимир Путин не хотел лично формулировать предложение об обнулении президентских сроков, хотя уже не раз говорил о том, что из Конституции в статье о выборах президента следует убрать слово «подряд». К слову, эксперт с этим доводом лидера страны полностью согласен.

«Конечно, само предложение должно было быть высказано кем-то из не очень близкого окружения президента, и оно высказано Валентиной Терешковой, человеком известным и, видимо, авторитетным. Ну, а что будет дальше, нужно смотреть, потому что предложение получило поддержку Государственной Думы, оно войдёт в виде проекта закона в предложения, которые выдвинет Государственная Дума и Совет Федерации для голосования»,— сказал Сергей Зырянов.

Также он добавил, что пока непонятно, к чему это может привести: либо Владимир Путин сможет баллотироваться на пост президента ещё один раз, либо ещё два раза. Но уже сейчас ясно, что есть и те, кто одобряет эту идею, и те, кто против такого предложения. Есть и оппозиционно настроенные граждане, которые будут критиковать и объяснять его неразумность.

«Есть ещё и третий аспект — это восприятие международными политиками подобных изменений в Российской конституции. Его тоже нельзя прогнозировать однозначно. И как это повлияет на работу президента РФ в будущем после 2024 года, если он ещё один раз займёт этот пост, то нужно думать и анализировать»,— добавил Сергей Зырянов.

Что же касается Конституционного суда, к которому обратился президент РФ, то, по мнению политолога, его членам будет довольно сложно решить эту задачу. Но предварительная оценка шансов «за» и «против» — 60% на 40% соответственно.

Напомним, поправки в Конституцию внесут только в том случае, если они будут приняты в третьем чтении, одобрены Советом Федерации, и поддержаны гражданами в ходе всенародного голосования 22 апреля.