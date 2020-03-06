Маргарита Павлова проверила готовность челябинских школ выполнить наказ Путина

Сенатор посетила цеха и пищеблоки столовой образовательного учреждения.

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В своем послании Федеральному Собранию озвучил инициативу обеспечить горячим питанием всех российских школьников с первого по четвертый классы. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко этот вопрос также поднимала уже в прошедшем году. Челябинская область вошла в число 68 регионов, которые уже подтвердили готовность к реализации программы.

«Есть некоторые нюансы, которые можно отрегулировать, я думаю, что Челябинская область достойно войдет в эту программу. Мы спросили и у родителей, и у детей, они все в восторге от этой инициативы. Сегодня в регионе школьники начали получать школьное молоко», — рассказала член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова.

Сегодня, 6 марта, сенатор побывала в Образовательном центре № 4 Челябинска. Директор учреждения Светлана Сергеева рассказала, что ежедневно на открытой раздаче ученикам предлагается минимум 2 первых блюда, четыре — пять видов горячего и несколько разновидностей гарниров. Меню составлялось с учетом предпочтений школьников.

«Немножко пересмотрели меню, так как детям не понравилась гороховая каша. Теперь двухнедельное меню следующее было пересмотрено. И на сегодняшний день дети довольны», — рассказала член родительского комитета общеобразовательного центра № 4 Лариса Барышева

Зато в меню присутствует рыба под овощной подушкой, куриная отбивная, картофельное пюре, гуляш и рыбные котлеты, которые, как выяснилось, очень нравятся некоторым младшеклассникам.

«Есть такие вещи, которые мы ещё не привыкли есть в столовке. Поэтому мы их не едим, они нам не нравятся. Ну, мне не нравится печень, вот, а рыбные котлеты я люблю», — поделился с Маргаритой Павловой ученик Образовательного центра № 4 Даниил Зверев.

Маргарита Павлова пообщалась и с родителями, и с учениками, и с работниками пищеблока. Руководитель Образовательного центра рассказала, что столовая рассчитана на 500 мест, поэтому школа вполне готова обеспечить учеников начальной школы бесплатным горячим питанием. Более того, уже сегодня едят в учреждении порядка 97% учащихся, исключения составляют те, кто приносит еду с собой: некоторые дети страдают от аллергии или хронических заболеваний, которые требуют особой диеты.

«Эта школа одна из образцово-показательных. С сенатором Олегом Цепкиным мы договорились, что я смотрю городские школы, а он поедет в районы, он выбрал для посещения Саткинский район. Завтра он поедет смотреть школы именно там, школы сельской местности, чтобы оценить в совокупности оценить, какие нас ждут сложности в реализации этого направления», — рассказала Маргарита Павлова.

Член Совета Федерации пояснила, что школы в отдаленных территориях зачастую даже не имеют собственных цехов для приготовления пищи. В настоящее время еду для детей туда привозят поставщики, а в столовых ее просто разогревают. Все эти вопросы будут решаться постепенно, и выходы непременно найдут.

«Пока нет какого-то одного конкретного решения, думаю, все будет решаться отдельно в каждом конкретном случае. Задача поставлена: обеспечить горячим питанием школьников, — она будет исполнена. А что именно, и в каком порядке, пока обсуждается. Возможно, эти школы будут оборудоваться духовыми шкафами, но вообще, хотелось бы, чтобы такие школы были оборудованы цехами для приготовления пищи», — отметила Маргарита Павлова.

Сенатор отметила, что задача поставленная президентом Владимиром Путиным и председателей Совета Федерации Валентиной Матвиенко будет исполнена в срок. Ученики начальной школы к первому сентября 2020 года будут обеспечены бесплатным горячим питанием в образовательных учреждениях.