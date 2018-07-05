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/ Новый конкурс на пост главы городского округа объявляют в Миассе

Новый конкурс на пост главы городского округа объявляют в Миассе

Депутаты отказались от процедуры повторного голосования.
сегодня в 17:24
  |  Политика

После сессии Депутатского собрания Миасс оказался без главы. На тайном голосовании за Анатолия Лобко и Данилу Михеева, двух кандидатов, отобранных после изучения пакета документов, знакомства с программой и личной беседы, проголосовали только 11 человек. Остальные испортили бюллетени. И. о. главы Миасса Григорий Тонких настаивал на невозможности такого исхода и просил разрешить повторное голосование. Сессию перевели в закрытый режим. Депутаты долго совещались, но в итоге решили: переголосовать нельзя.

Депутаты объявили, что в Миассе будет новый конкурс на главу городского округа. Анатолий Лобко и Данила Михеев участвовать в нем не смогут: они уже не получили одобрение депутатов. — сообщают в Миассе.

Когда начнут принимать документы от желающих стать главой Миасса, сейчас неизвестно.

Напомним, что Анатолий Лобко раньше возглавлял «Агентство инвестиционного развития» Челябинской области. Несколько недель назад он оставил свой пост, на его место пригласили тюменского коллегу Алексея Бобова.

Изначально в конкурсе на главу Миасса участвовали 10 человек. Однако несколько дней назад отстранили Валихана Тургумбаева. Он нарушил требования оформления документов, собирая пакет. Сегодня, 5 июля, о намерении оставить гонку объявил Дмитрий Федечкин, начальник пресс-службы и информации правительства Челябинской области. Затем по одному начали отсеивать остальных кандидатов — Константина Башлыкова и Валентина Вертипрахова, Татьяну Якимову, Александра Иванова, Дмитрия Сундеева. Исполняющий обязанности главы Миасса Григорий Тонких сам решил не участвовать в выборах.

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