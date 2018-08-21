/ 9 человек начинают борьбу за кресло главы Миасса

Завершился прием документов на участие во втором конкурсе на пост мэра.

Второй за лето конкурс на пост главы проходит в Миассе. 20 августа завершился прием анкет от кандидатов. Первым претендентом на кресло мэра стал депутат Григорий Тонких, сейчас исполняющий обязанности главы городского округа. Вместе с ним пробовать свои силы будут 8 человек, среди которых есть пенсионеры, безработные и предприниматели.

В 16 часов 20 августа завершился прием документов от претендентов на пост главы Миасского городского округа. Следующим этапом организации конкурса будет проверка представленных кандидатами документов. Напомним, что сам конкурс назначен решением сессии Собрания депутатов на 26 сентября. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Собрания депутатов Миасского городского округа.

Кандидаты на пост главы Миасса:

Владимир Антонов — предприниматель;

Сергей Варфоломеев — начальник отдела по управлению центральным территориальным округом Миасса;

Иван Воскобойников — предприниматель;

Александр Иванов — пенсионер;

Валентина Комкова — руководитель Центра коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа;

Дмитрий Мигашкин — временно не работающий;

Виктор Толкунов — директор торгового дома «Викас»;

Григорий Тонких — и.о. главы Миасского городского округа;

Татьяна Якимова — ведущий специалист отдела муниципальной собственности администрации Миасского городского округа округа.

Отметим, что Григорий Тонких и Татьяна Якимова подавали документы на участие в прошлом конкурсе на пост главы Миасса.