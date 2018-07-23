/ Назначен новый Начальник управления лесами Челябинской области

Соответствующее решение принял губернатор Борис Дубровский.

Преемником Виктора Блинова на посту начальника регионального управления лесами назначен Сергей Лавров. Об этом стало известно сегодня, 23 июля. В этот день Блинов официально покидает свой пост.

35-летний Сергей Лавров продолжит карьеру чиновника, только в новом ведомстве.

Ранее он занимал должность начальника управления государственной экологической экспертизы и регионального государственного экологического надзора Министерства экологии региона. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Бориса Дубровского.

Напомним, 19 июля заявление об отставке по собственному желанию написал Виктор Блинов. Он занимал руководящую должность в течение почти 4 лет. Его принял губернатор Челябинской области.