/ Владимир Путин назначил нового прокурора Челябинской области

Кадровые перестановки по решению Президента прошли в нескольких регионах.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым проводит кадровые перестановки в руководстве СК, МВД, МЧС и ФСИН. Виталий Лопин стал преемником Александра Кондратьева на посту прокурора Челябинской области. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Постановляю назначить Лопина Виталия Анатольевича прокурором Челябинской области. — говорится в указе Президента России Владимира Путина.

Этим же указом Владимир Путин освободил от должности на Южном Урале Александра Кондратьева. Теперь он прокуророр Хакасии.

Отметим, что 48-летний Виталий Лопин — уроженец Челябинска. Он прошел службу в Вооруженных силах РФ. В 1993 года начал работать следователем, там и началась его карьера. В 1997 году назначен на должность зампрокурора Металлургического района, через пять лет пошел на повышение занял должность прокурора того же района. В 2008 году был назначен на должность заместителя прокурора Челябинской области.