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/ Назначен новый руководитель дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС

Назначен новый руководитель дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС

В регионе создадут еще одну рабочую группу.
сегодня в 11:46
  |  Общество

О новых назначениях в дирекции по подготовке к проведению саммитов ШОС И БРИКС сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области. Теперь исполнять обязанности руководителя будет начальник управления внешнеэкономических связей министерства экономического развития региона Денис Исаев. Кроме того, директором Агентства международного сотрудничества стал Валерий Денисенко, который ранее занимал должность заместителя.

Исключить риски коррупционного характера поможет еще одно нововведение. Губернатор Борис Дубровский принял решение создать рабочую группу по контролю, ее возглавит руководитель аппарата губернатора и правительства региона Евгений Голицын, его заместителем станет начальник Главного контрольного управления правительства региона Дмитрий Агеев.

Задача и функционал рабочей группы — проанализировать существующую систему работы дирекции и все те решения, которые были приняты ранее, на предмет соответствия всем требованиям законодательства, а в дальнейшем — способствовать безупречному прохождению всех процедур с точки зрения исключения рисков коррупционного характера. В эту рабочую группу будет предложено войти представителям силовых структур. — пояснили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Необходимость в новых назначениях и создании рабочей группы возникла после задержания первого замминистра экономического развития региона Антона Бахаева, возглавлявшего дирекцию по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, и руководителя Агентства международного сотрудничества области Ольги Алейниковой. Антона Бахаева отправили в СИЗО на два месяца, а Ольгу Алейникову отпустили.

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