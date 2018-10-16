/ Зампрокурора сменился в Челябинской области

Он 9 лет проработал в надзорном органе.

Имя нового заместителя прокурора Челябинской области огласили сегодня, 16 октября. Место занял Игорь Трошкин, ранее 9 лет проработавший в прокуратуре региона. Новый зампрокурора служил на аналогичной должности в органе Курчатовского района, а также работал в отделе по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области.

За время службы Игорь Трошкин зарекомендовал себя профессионально подготовленным специалистом, юридически грамотным и ответственным работником, компетентным и требовательным руководителем. Обладает организаторскими качествами и высокой работоспособностью. Служебные вопросы решает оперативно, проявляя при этом настойчивость, твердо отстаивает позицию закона. Способен принимать самостоятельные, взвешенные решения. — охарактеризовали зампрокурора в региональной прокуратуре.

Напомним, в конце августа 2018 года в Челябинской области сменился прокурор. Указом президента был назначен Виталий Лопин, ранее занимавший должность первого прокурора.