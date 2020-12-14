Николай Дейнеко избавится от статуса «и.о.» в Общественной палате

Известного общественника намерены утвердить в качестве председателя региональной О.П.

18 декабря на очередном заседании Общественной палаты Челябинской области главным вопросом повестки станет утверждение (или не утверждение?) Николая Дейнеко в качестве председателя ОП. Напомним, Николай Михайлович, по сути, руководит Общественной палатой с марта 2020 года, со времени, когда прежний председатель Олег Дубровин перешел в федеральный орган.

«Я думаю, что вопрос решенный. Я уже девять лет занимаюсь практически исключительно делами Палаты, сначала городской, потом — областной. Конечно, мои товарищи могут голосовать как угодно, но пока большинство выражают мне поддержку», — отметил Николай Дейнеко.

По словам Дейнеко, за него готовы голосовать представители общества «Знание», «Опоры России», ряда городских общественных палат.

«Николай — достойная фигура. За других членов палаты говорить не готов, но я готов его поддержать. Вижу, сколько сил он вкладывает в работу», — заявил корреспонденту «Первого областного» член ОП региона Дмитрий Закарлюкин.

Неофициально известно — но сам и.о. председателя не стал это подтверждать — работа главного общественника региона удовлетворяет и губернатора Алексея Текслера. Другие кандидатуры на должность руководителя ОП Челябинской области никакими общественными объединениями пока не выдвигались.