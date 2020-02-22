Общественная палата Челябинской области является одной из самых активных и открытых в России

ОПРФ опубликовали свой рейтинг.

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Общественная палата Российской Федерации опубликовали свой рейтинг региональных отделений. Он составляется ежегодно, в основу входят мониторинг официального сайта и количество публикуемых материалов.

Так, за прошедший 2019 год Общественная палата Челябинской области заняла четвёртое место в общем рейтинге. У них было опубликовано 79 материалов об их деятельности. Выше оказались только Самарская область, Красноярский край и Кабардино-Балкарская Республика.

«Для нас это очень важно. Это показатель того, что те темы, которыми сегодня занимается наша Общественная палата, актуальны и востребованы и на федеральном уровне. Также это подтверждение качества нашей работы. Все наши члены и эксперты делают всё, чтобы Челябинская область стала лучше», — поделился Олег Дубровин, председатель Общественной палаты Челябинской области.

Также он отметил, что Южный Урал чувствует поддержку и внимание ОПРФ к поднимаемым в регионе проблемам.

Отметим, что Общественная палата Челябинской области держит свою планку — 4 место — с 2017 года. Именно тогда они сделали резкий скачок, ведь до этого региональному отделению не удавалось подняться выше 18 места.