Николай Дейнеко прокомментировал фейки о вбросах на участках Челябинской области

Общественник заявил, что фотография может иметь отношение к выборам в Украине.

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Исполняющий обязанности председателя общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко прокомментировал информацию о вбросах на избирательных участках региона. По словам общественника, сейчас в сети гуляет фотография, на которой изображена пачка бюллетеней в урне. По словам Николая Дейнеко, эта фотография — фейк, а бланки, находящиеся внутри похожи на украинские.



«Что касается фейков: самый интересный — фотографии избирательных урн наполненных пачками с бюллетенями. Они размещены в одном из пабликов Златоуста, но если внимательно посмотреть, то там бюллетени не имеют отношения к России, скорее всего голосование было где-то на Украине», — заявил Николай Дейнеко.

Отметим, что голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня. Основной день — сегодня, 1 июля. Свой голос по поправкам уже оставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина.