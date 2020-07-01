Общественная палата проверяет сигналы о нарушениях на избирательных участках Челябинской области

Несколько трудностей, возникших у избирателей, были решены.

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В Челябинской области представители Общественной палаты региона отрабатывают каждый сигнал о нарушениях на избирательных участках. Серьезная проблема возникла в одной из комиссий в Коркино.

Одна из избирательниц сообщила, что напротив ее фамилии уже стояла подпись, которая означала, что данный человек уже проголосовал.

«В результате проверки на участке № 1979 было установлено, что муж заявительницы вызывал комиссию для голосования вне помещения. Сам он благополучно проголосовал, а его супруга нет. Когда члены комиссии вернулись в помещение для голосования, то ошибочно поставили отметку о голосовании вне помещения около фамилии женщины, вместо ее мужа. Но недоразумение решили. Гражданку внесли в дополнительные списки, дали проголосовать. Заявительница претензий не имеет», — сообщает заместитель руководителя Аппарата Общественной палаты Челябинской области Елена Шубина.

Кроме того, поступило несколько жалоб о несоблюдении мер профилактики и социальной дистанции между наблюдателем и избирателем. На данный момент все конфликтные ситуации урегулированы, но на участках, где возникли вопросы, ведется пристальный контроль.