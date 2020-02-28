Недопустимость фальсификации истории добавят в Конституцию

Предложение поддержал президент Владимир Путин.

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В России продолжают обсуждать поправки, которые будут вноситься в действующую Конституцию страны. Одно из изменений может коснуться истории. Депутат Госдумы, председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов предложил указать в основном законе, что нужно чтить историческую правду и не допустить фальсификации истории.

«Для нас священна память о поколениях защитников Отечества, которые защищали и защитили нашу землю. Для нас священна память о Великой Победе, одержанной над самым опасным врагом в истории человечества, ценой самых страшных жертв в истории», — заявил Вячеслав Никонов.

Данную поправку депутат предложил записать в статью 67, чтобы защитить значение подвига народа при спасении Отечества.

Президент Владимир Путин идею одобрил и упомянул, что об этом он и сам не раз говорил.

«Всё это чрезвычайно важно, всё ляжет в копилку общественного сознания, пойдёт на благо страны, безусловно», — отметил Владимир Путин.

Также глава государства подчеркнул, что попытки отобрать Победу хоть и предпринимаются, но успехом не увенчаются: никто не забудет подвиг русского народа.

Напомним, что всеобщее голосование по пакету изменений в Конституцию назначено на 22 апреля. Этот день будет выходным.