Особое отношение к детям могут прописать в Конституции

Поправку считает оправданным Владимир Путин.

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На заседании рабочей группы по внесению правок в Конституцию депутат Государственной думы Ольга Баталина предложила внести дополнения, касающиеся семьи. Баталина заявила, что социальная политика государства должна быть направлена на ключевую ценность страны — детей.

«Мы предлагаем закрепить это в Конституции, записать норму в статью 67.1 о том, что дети — важнейшее достояние России, и государство должно не только создавать условия, способствующие всестороннему развитию детей — духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому, но и уделять большое внимание воспитанию», — сказала депутат.

Владимир Путин счёл оправданным отразить в Конституции нравственные начала, способные объединить страну.

«Принимая во внимание демографические проблемы, я считаю, что такое предложение верно, в принципе, в наших традициях изначально было заложено особое отношение к детям», — отметил глава государства.

Сейчас поступило более 900 предложений об изменении в Конституции. Рабочая группа отберёт главные и подготовит пакет поправок. 22 апреля его предложат оценить россиянам на всеобщем голосовании.