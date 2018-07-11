/ Новые тарифы за коммунальные услуги озвучили в правительстве Челябинской области

Жителей Челябинской области предупреждают о повышении стоимости коммунальных услуг. Новые тарифы уже начали действовать с июля текущего года. Министр тарифного регулирования оценила повышение в регионе как низкое.
Ограничение на рост стоимости коммунальных платежей в Челябинский области предусмотрено на уровне 3,8%. Это ниже, чем в целом по стране — 4%. Соответственно, это ограничение обеспечивается за счет установления льготных тарифов и предоставления субсидий. — рассказала сайту «Первый областной» министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц.
Максимальное повышение, традиционно, произойдет для потребителей тепловой энергии и воды. Тарифы увеличатся следующим образом:
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на электрическую энергию и газ — 3,8%;
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на тепловую энергию — 0,4%;
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на горячее водоснабжение — 4,0;
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на водоснабжение — 3,1%;
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на водоотведение — 7,8%;
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на природный газ — 3,4%.
Полную версию отчета министра смотрите на сайте «Онлайн ТВ».