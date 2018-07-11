/ Новые тарифы за коммунальные услуги озвучили в правительстве Челябинской области

Совокупно плата должна вырасти максимум на 3,8%.

Жителей Челябинской области предупреждают о повышении стоимости коммунальных услуг. Новые тарифы уже начали действовать с июля текущего года. Министр тарифного регулирования оценила повышение в регионе как низкое.

Ограничение на рост стоимости коммунальных платежей в Челябинский области предусмотрено на уровне 3,8%. Это ниже, чем в целом по стране — 4%. Соответственно, это ограничение обеспечивается за счет установления льготных тарифов и предоставления субсидий. — рассказала сайту «Первый областной» министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц.

Максимальное повышение, традиционно, произойдет для потребителей тепловой энергии и воды. Тарифы увеличатся следующим образом:

на электрическую энергию и газ — 3,8%;

на тепловую энергию — 0,4%;

на горячее водоснабжение — 4,0;

на водоснабжение — 3,1%;

на водоотведение — 7,8%;

на природный газ — 3,4%.

Полную версию отчета министра смотрите на сайте «Онлайн ТВ».