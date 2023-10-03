Научно-технический совет Росприроднадзора стартовал в Челябинске

Производство упаковки поставят на экоконтроль

В Челябинске 3 октября прошло заседание Научно-технического совета Росприроднадзора. Его возглавила руководитель ведомства Светлана Радионова, в заседании принял участие губернатор Алексей Текслер. Руководитель Росприроднадзора оценила основные экологические инициативы Южного Урала и новые инициативы. Своими впечатлениями о работе совета она поделилась в телеграм-канале.

«Заслушали доклады об опыте региона в решении экологических проблем. Коллеги предложили организовать на территории области эксперимент по созданию системы электронного мониторинга качества воздуха и оперативного реагирования на выбросы», — отметила Светлана Радионова.

Напомним, в Челябинской области внедрили практику квотирования выбросов для крупных промышленных предприятий. При губернаторе Алексее Текслере работает Координационный совет по экологии. Все вопросы природосбережения — на личном контроле главы области.

По словам Светланы Радионовой, на совете обсудили новую инициативу — создать комиссию по контролю за производителями упаковки в рамках реализации закона о расширенной ответственности производителей.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, по нему производители и импортеры товаров обязаны утилизировать продукцию после утраты ею потребительских свойств.

«Челябинская область — активно развивающийся регион. Здесь много хороших практик — работают производства, которые выпускают трамваи и троллейбусы для всей страны. Реализуются грамотные подходы к обращению с ТКО. Успешно проводятся ликвидация свалок и рекультивация полигонов», — резюмировала итог заседания Светлана Радионова.

Она уточнила, что ведомство готово оказывать поддержку бизнесу и региональным властям для дальнейшего улучшения экологии.