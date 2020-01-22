«Надо ниточку наблюдать»: федеральные эксперты отметили умение Алексея Текслера строить диалог с бизнесом

По инициативе челябинского губернатора уже в феврале местные производители снизят цены на продукты питания.

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Федеральные эксперты в очередной раз оценили инициативу Алексея Текслера. На этот раз в поле зрения политологов попала встреча губернатора Челябинской области с представителями местных агрохолдингов и крупных торговых сетей. Глава региона созвал их для того, чтобы обсудить взаимовыгодное сотрудничество, которой в свою очередь пойдет на благо и жителям области. Итогом разговора стало решение, о снижении цен на товары местных производителей. Региональная скидка на ряд товаров составит от 10 до 30%.

Эксперты в этом шаге увидели прямое следование задачам, которые поставил президент во время послания Федеральному собранию. В частности, эта инициативу будет направлена на поддержку жителей области с низким уровнем дохода.

«Подобный опыт уже был в 90-х, когда сложно было с пенсиями, Союз пенсионеров договаривался с предпринимателями, чтобы пенсионерам делали скидки на какие-то продукты. Если сейчас в отдельном регионе такие меры предпринимаются, то это можно только приветствовать. Это важная социальная работа, это поддержка населения на местах. Кроме того, мы помним, что есть такое понятие, как социальная ответственность бизнеса. В свою очередь, власти в регионах могут оказать какую-то необходимую поддержку бизнесу», — отметила зампред комитета Общественной палаты РФ по социальной политике Людмила Пискунова.

В этой связке выигрывают все стороны: местные производители наращивают товарооборот, сети увеличивают разнообразие товаров на полках и получают больше покупателей, а жители — экономию на продуктах.

«Себе в ущерб ни один продавец работать не будет. Это надо ниточку наблюдать от производителя, кто закупает, как на прилавок затем продовольствие идет. И затем нужно смотреть, насколько он готов сбавить цену. У нас основное оружие — это убеждение. Если удастся убедить бизнес, чтобы они продавали дешевле, но при этом он не будет нести потери, то предприниматели пойдут навстречу. Поэтому все здесь зависит от баланса интересов, от того, найдут ли общий язык. Поэтому важно, с какой стороны власти подойдут к этому вопросу, что взамен предложат», — прокомментировал депутат Госдумы Николай Харитонов.

В качестве дополнительного продвижения местной фермерской продукции было принято решение об организации специальных зон в крупных торговых сетях, которые бы рекламировали и популяризировали товары местного производства.

В ходе встречи ряд производителей из Челябинской области сообщили о намерении сделать скидки в 30% на муку, макароны и крупы уже в феврале 2020 года.