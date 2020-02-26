В Челябинске хотят снизить налоговую нагрузку на горнодобывающие компании

Инициативу Алексей Текслер обсудил с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым.

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В правительстве Челябинской области сегодня, 26 февраля, состоялась встреча губернатора Алексея Текслера и уполномоченного при президенте страны по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Стороны обсудили меры поддержки бизнеса на Южном Урале.

Глава Челябинской области рассказал омбудсмену о том, как в регионе создают комфортные условия для предпринимателей и промышленников.

«Мы в прошлом году сделали ряд важных решений для среднего и малого бизнеса — снизили ставки. Также были решены вопросы, связанные с налоговыми каникулами. И совсем недавно было принято решение об инвестиционном налоговом вычете. Большое количество видов деятельности попало в эту поддержку, и список в дальнейшем будут расширять. Это касается многих предприятий. Самое важное — способствовать развитию бизнеса. Надеюсь, в дальнейшем будем максимально способствовать развитию предпринимательства в регионе», — рассказал Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что сейчас регион намерен добиться налоговых льгот для горнодобывающей промышленности. Речь, к примеру, о предприятиях по добыче строительного камня или щебня. Их нужно поддерживать, чтобы стимулировать, в первую очередь, дорожное строительство. С инициативой область выходит на федеральный уровень.

Уполномоченный при президенте РФ высоко оценил систему мер для поддержки бизнеса в регионе.

«Челябинск — важнейший промышленный регион в стране, это залог того, что все экономически сложные времена область проходит лучше других. По-прежнему есть рост ВВП, есть рабочие места, есть зарплаты, а они в промышленности выше, чем в среднем по региону и даже по стране. Но есть проблемы, решая которые, можно двигаться вперед. Но те заделы, которые есть, должны в ближайшее время дать серьёзный результат», — подчеркнул Борис Титов.

Сейчас в списке приоритетных задач для Южного Урала — создавать рабочие места и увеличивать производительность труда, а также развивать социальную сферу: инвесторы захотят прийти в регион работать, если будут и условия для жизни.