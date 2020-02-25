Полтора миллиарда рублей направят на развитие социальной инфраструктуры в моногородах

Планами по развитию моногородов губернатор Челябинской области поделился с полпредом Николаем Цукановым.

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Власти региона направили в федеральный центр предложение по реализации соответствующей программы. В моногородах необходимо не только развивать инфраструктуру, но также поддерживать учреждения профобразования для молодежи.

Совещание прошло во время визита полпреда в Карабаш, который входит в категорию семи самых проблемных челябинских моногородов. Но в последнее время ситуация начала меняться к лучшему благодаря ответственной позиции собственника градообразующего предприятия «Карабашмедь».

Южный Урал предлагает решать проблемы моногородов по примеру программы комплексного развития сельских территорий. Власти должны действовать одновременно с инвестором — пока тот создает рабочие места, они строят школы, детсады, культурные и спортивные объекты и прочее.

«Инициатива, которую озвучил Текслер, является классической схемой по привлечению инвестиций, которая подходит и для моногородов. В рамках федеральной программы жители городов могут внедрять свои проекты, представители администрации и бизнеса образуют рабочие группы и формируют варианты устранения проблем, с которыми хорошо знакомы», — сказал заведующий кафедрой государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр Балобанов.

Алексей Текслер отметил, что важно предотвратить отток молодых людей из моногородов, для этого следует усилить материально-техническую базу профессиональных образовательных учреждений, что позволит выпускникам получить компетенции для открытия бизнеса.

«Создать дополнительные рабочие места — одна из задач малого и среднего предпринимательства, а возникновение точки самостоятельного развития способно привнести в город полезные изменения», — отметил Балобанов.

Ключевым способом финансирования в моногородах выступают программы для территорий опережающего развития. Благодаря такой в Усть-Катаве появился тепличный комплекс «Горный», обеспечивший работой 720 человек. Алексей Текслер также считает, что на благо моногородов пойдут нацпроекты «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», так в этом году развивать социальную инфраструктуру в моногородах будут на полтора миллиарда рублей, в следующем эту сумму увеличат.