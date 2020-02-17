Южный Урал теперь в числе прорывных регионов по инвестиционной привлекательности

Национальное Рейтинговое Агентство включило в этот список Челябинскую область.

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Укрепить свои позиции Челябинская область смогла, благодаря выбранной политике, которую ведет нынешнее правительство и лично губернатор Алексей Текслер. Увеличить объем инвестиций удалось за счет улучшения нынешнего инвестиционного законодательства региона. В области приняли закон, касающийся инвестиционного налогового вычета — он дает возможность предприятиям развиваться с помощью обновления основных средств.

«Дополнительно губернатор принял важные законы, касающиеся снижения налогово-бюджетной нагрузки предпринимателей малого и среднего бизнеса, в частности корректировке подверглись ставки упрощенной системы налогообложения, произведена перенастройка патентного налогообложения, „налоговые каникулы“ теперь возможны для большего круга предпринимателей», — сообщают в Правительстве Челябинской области.

В регионе действует инфраструктура, оказывающая поддержку предпринимателям, также в МФЦ расположены Центры, занимающиеся привлечением инвестиций и сопровождением проектов.

Присуждая уровень рейтинга региону, Национальное Агентство обращает внимание на богатство природных ресурсов, привлекательность геоположения, трудовые возможности, удобство инфраструктуры, потенциал внутреннего спроса, устойчивость социально-политической среды и финансовые возможности.