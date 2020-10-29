Уроженец Магнитогорска стал одним из победителей конкурса «Лидеры России. Политика»

Еще один представитель Челябинской области дошёл до финального этапа.

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Уроженец Челябинской области стал одним из победителей конкурса «Лидеры России. Политика». 28 октября прошло награждение 49 победителей, среди которых — имя Станислава Наумова. Станислав родом из Магнитогорска, однако уже давно проживает в Москве, где сделал успешную карьеру, однако не теряет связей с Челябинской областью. В 2008-10 годах Наумов был заместителем министра промышленности и торговли РФ, после - вице-президентом фонда «Сколково», членом совета директоров X5 Retail group. С 2010 по октябрь 2020 года в качестве президента возглавлял Российскую ассоциацию по связям с общественностью (РАСО). В настоящее время - член наблюдательного совета Южно-Уральского государственного университета, председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей, гендиректор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций

До финального этапа конкурса добрался еще один южноуралец — бывший депутат Законодательного собрания области, совладелец завода «Теплоприбор» Константин Захаров.

«Из местных политических персонажей наивысшего достижения добился Константин Захаров, вышедший в финал конкурса (тоже успех — поздравляем!). По иронии судьбы, в ряды перспективных политиков он попал одновременно с потерей мандата депутата Заксобрания, не пройдя в региональный парламент по списку ЕР», — прокомментировал итоги конкурса политолог Александр Мельников.

Отметим, что заявку на конкурс «Лидеры России. Политика» подали 34 тысячи участников. Из них отобрали 49 победителей, которые смогут работать с наставниками конкурса, а также принять участие в уникальной образовательной программе.