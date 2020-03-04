«Школу отцовства» предлагает пройти мужчинам участник «Лидеров России» из Челябинска

Свой проект он представил в полуфинале Всероссийского конкурса.

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В Москве завершаются полуфинальные испытания в рамках конкурса «Лидеры России». По специализации «Здравоохранение» проходят около трехсот участников. Все они выполняли личное задание под названием «Сердце Лидера».

В рамках этапа конкурсанты представили социальные проекты. Полуфиналист из Челябинской области Дмитрий Прокопьев предложил создать «Школу отцовства».

«В России давно существуют школы материнства, когда молодых мам готовят к появлению ребенка. К сожалению, мы обнаружили, что папы, которые должны помогать мамам, зачастую не умеют и не знают, как это делать», — рассказал Дмитрий.

Мужчинам он предлагает учиться ухаживать за младенцами, пеленать, купать и кормить.