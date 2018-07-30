/ Представлен новый начальник управления транспорта Челябинска

Ранее он исполнял обязанности руководителя.

В областном центре управление транспорта определили главу. Когда в июне Роман Болотов сложил свои полномочия, временно его обязанности исполнял Максим Кичеев, хорошо знающий работу ведомства. Его же и назначили начальником спустя несколько недель. О новой должности Кичеева объявил на аппаратном совещании мэр города.

Прежде чем приступить к повестке дня, представлю вам нового руководителя управлении транспорта администрации города Челябинска. Кичеев Максим Викторович. Исполнял обязанности, до этого работал там же, опыт наработал. Пожелаем ему успехов в работе. Место бойкое. Я думаю, у него должно все получиться. — поприветствовал нового главу Евгений Тефтелев.

Напомним, Максим Кичеев родился в Челябинске и работал там же, обучившись в Московском юридическом институте МВД России. 35 лет он служил в правоохранительных органах, а затем перешел в управление транспорта.