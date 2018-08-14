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/ В Челябинске построят новый центр регистрации транспорта

В Челябинске построят новый центр регистрации транспорта

Теперь своё авто можно зарегистрировать на Северо-Западе.
сегодня в 12:48
  |  Общество

Новый многофункциональный центр регистрации транспорта появится на Университетской набережной. Строительство связано с резким увеличением количества автомобилей в городе.

В здании предусмотрено 11 окон для приема граждан, для работы которых будут задействованы 10 государственных инспекторов РЭО и 3 паспортиста. На сегодняшний день уже установлено ограждение строительной площадки со стороны улицы Университетская набережная, выполнен перенос деревьев с газона, для организации технологического проезда автотранспорта на площадку строительства, осуществляется завоз скального грунта. На объекте работают трактора-погрузчики, разравнивающие привозной грунт. — говорится в заявлении ГУ МВД по Челябинской области.

Строительство комплекса будет проходить в два этапа. На первом будут проведены подготовительные и земляные работы, монтаж свай и каркаса здания, установка окон, дверей, а также отделка фасада и вертикальная планировка. На втором этапе строительства предстоит внутренняя отделка помещения и благоустройство территории.

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