/ В создании выделенной полосы заинтересовано обновленное управление транспорта

Ездить по ней будут автобусы, троллейбусы и, возможно, маршрутки.

В Челябинске снова вернулись к вопросу создания выделенной полосы для общественного транспорта. Она должна помочь пассажирам автобусов и троллейбусов Челябинска двигаться по свободному пути, вместо того чтобы стоять в пробках. О возможном нововведении в дорожном движении города высказался новый начальник управления транспорта Челябинска Максим Кичеев. Он отметил важность приоритета общественного транспорта, а также рассказал об экономии по сравнению с автомобилем.

Когда вы едете на работу, то тратите определённое количество денег, на бензин, на парковку, а по времени всё это составляет 25−30 минут. На общественном транспорте вы будете тратить меньше времени на поездку. Кроме того, уменьшатся финансовые затраты. — рассказал радио «Business FM Челябинск» Максим Кичеев.

Президент ассоциации «Челябинские автомобильные дилеры» Александр Рулевский отметил, что выделенные полосы позволят инспекторам ГИБДД лучше контролировать водителей маршруток. При этом он подчеркнул, что полосы не являются панацеей, но могут улучшить ситуацию с маршрутками.

Конечно, какой-то порядок с общественным транспортом наводить надо. Раньше общественным транспортом управляли только самые опытные водители. Сегодня ты не знаешь, чего ожидать от водителя маршрутки, порой стараешься держаться подальше от этого транспорта. Если их заставят двигаться по выделенным полосам, это может нормализовать движение на остальных полосах. — сообщил радио «Business FM Челябинск» руководитель ассоциации «Челябинские автомобильные дилеры» Александр Рулевский.

Что касается пробок, то выделенная полоса является лишь одним из способов решения этой проблемы. Например, на челябинских дорогах может стать меньше автомобилей, на которых ездят жители пригорода.

На въезде в город делается большая парковка, делается выделенная полоса, человек пересаживается на общественный транспорт. Выделенная полоса даёт большой выигрыш. — рассказал радио «Business FM Челябинск» автоэксперт Юрий Панченко.

Напомним, ранее выделенную полосу предлагали сделать в центре города, по улицам Труда и Энгельса. Предполагалось, что благодаря нововведению жители города пересядут с личного транспорта на общественный.