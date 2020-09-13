На выборы в Заксобрание пришли почти 33% жителей Челябинской области

В ближайшее время появятся первые предварительные результаты голосования.

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В 19:30 13 сентября закрылись избирательные участки в Челябинской области. В этом году из-за угрозы распространения коронавируса голосование было растянуто на 3 дня. Жители Южного Урала могли изъявить свою волю 11, 12 и 13 сентября. Кроме того, проголосовать можно было и дома, подав заранее соответствующее заявление.

«Количество проголосовавших на 19:30 часов составило 32,75% от общего числа избирателей, проголосовало 852 059 человек», — сообщили в избиркоме региона.

В лидерах Верхнеуральский, Саткинский районы и Кыштым. Жителям Челябинской области предстоит определить 60 депутатов — 30 по одномандатным округам и 30 по партийным спискам. Места в парламенте рассчитывают получить ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, «За правду», «Зеленая Альтернатива», «Партия пенсионеров», «Справедливая Россия», «Родина» и «Партия Роста».