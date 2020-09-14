«Выборы состоялись»: Алексей Текслер оценил результат трёхдневного голосования

По мнению губернатора, выборы прошли честно и прозрачно.

Послушать 00:00

13 сентября ровно в 20:00 закрылись двери всех избирательных участков, и начался подсчёт голосов. Результаты показали, что партия «Единая Россия» одержала уверенную победу. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил ситуацию и рассказал, как будут работать избранные южноуральцами депутаты.

«Хочу сказать, что выборы состоялись. Проанализирован перечень тех вопросов, замечаний, которые были, и можно сказать о том, что выборы прошли честно, прозрачно, легитимно. Те представительные органы власти, которые будут сформированы по итогам голосования, будут работать, опираясь на мнение жителей, и это самый главный результат выборов»,— сказал губернатор.

Также Алексей Текслер отметил, что партия «Единая Россия», список которой он возглавил, одержала уверенную победу, а это значит, что жители Челябинской области доверяют партии, и, по словам губернатора, это доверие нужно оправдать.

«Возглавив список Единой России, я взял на себя ответственность во время выборов и после них. Не собираюсь отходить в сторону, в тень, и считаю, что это абсолютно честно и оправданно принять такое решение. Я готов возглавить региональное отделение, и на ближайшей конференции мы этот вопрос рассмотрим»,— добавил Алексей Текслер.

Напомним, в этом году выборы депутатов в Законодательное собрание Челябинской области длились три дня. 13 сентября, в Единый день голосования, на участки пришли почти 33% южноуральцев, или чуть более 852 тысяч человек.