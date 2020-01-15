На одной волне: Алексей Текслер прокомментировал послание президента Федеральному собранию

Губернатор Челябинской области отметил, что регион уже реализует ряд направлений, озвученных Владимиром Путиным.

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Алексей Текслер отметил, что послание президента представляет собой вопросы стратегического значения для страны и каждого ее жителя. Кроме того, в нем он озвучивает конкретные решения, которые должны улучшить жизни граждан.

«И это коррелирует с той проблематикой, которую мы определили как первоочередную в нашем регионе, Челябинской области. Каждый тезис президента, на мой взгляд, важен. Первое, с чего начал президент — это вопросы демографии. Напомню, у нас в Челябинской области, как и во всей стране, к сожалению, наблюдается снижение рождаемости. За прошлый год это оно составило 8% — это большие цифры», — прокомментировал Алексей Текслер.

Алексей Текслер отдельно отметил решение о продлении реализации программы материнского капитала до 2026 года. Напомним, глава государства также сообщил, что его размер увеличится на 150 000 рублей, а получить его теперь смогут и семьи при рождении первого ребенка.

Накануне губернатор Челябинской области выступил с инициативой увеличения регионального материнского капитала. Его размер возрастет с 63 000 до 100 000 рублей.

Алексей Текслер в своем комментарии также отметил и еще одно направление из послания, в котором Челябинская область уже сделала первые шаги. Сегодня Владимир Путин объявил о том, что все ученики начальных классов до 2023 года будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школах. На региональном уровне в Челябинской области была разработана подобная программа, направленная на поддержку здоровья младших школьников.

«Наша программа по бесплатному молоку для начальных классов как раз направлена на решение задач, обозначенных президентом в послании. Речь идет о специальном стандарте „Школьное молоко“, которое будет витаминизировано и поставляться в школьные столовые. Анализируя послание и наши шаги по организации школьного питания, мы понимаем, что будем модернизировать нашу программу. При этом не будем отказываться от бесплатного молока. Это то, что необходимо для здоровья наших детей», — отметил Алексей Текслер.

Большой блок тезисов, адресованных Федеральному Собранию, Владимир Путин посвятил медицине и здравоохранению. Президент акцентировал внимание на медицинских вузах, заработных платах врачей, а также отдельно отметил важность первичного звена.

«Мы активно в нашем регионе занимаемся этим вопросом, за 2019-2020 годы построим минимум 45 ФАПов, при этом мы планируем в дальнейшем увеличивать строительство фельдшерско-акушерских пунктов для сельских территорий. Также мы в целом формируем программу развития первичного звена. В текущем году продолжим реализацию федеральной программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“ для привлечения высококвалифицированных специалистов в районы и, в первую очередь, на село», — рассказал о том, что уже реализуется в этом направлении в Челябинской области Алексей Текслер.

Не так давно губернатор региона уже поднимал вопрос об увеличении числа обучающихся в ординатурах за счет областных средств. Увеличат и количество бюджетных мест в медицинских колледжах, а также обеспечат жильем врачей, которые поедут работать в села Челябинской области.

Не оставил президент без внимания и тему экологии — актуальную для нашего региона. Челябинская область активно включилась в работу по квотированию и мониторингу выбросов, о чем также сегодня говорил Владимир Путин.

«Президент сказал о том, что обязательно доведем до конца тему квотирования и мониторинга. Стоит отметить, что наш регион приступает к реализации территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Система будет комплексной, оперативной и можно будет в режиме онлайн следить за экологической ситуацией в нашем регионе», — отметил губернатор.

Челябинская область первой в стране начала внедрение экологического стандарта, требования которого распространятся на все предприятия региона. Кроме того, в области был инициирован региональный закон о раздельном сборе отходов. Эту задачу президент назвал основной.

В окончании выступления Алексей Текслер отметил, что всецело поддерживает инициативу главы государства по создания Госсовета, в который войдут губернаторы. Это позволит руководителям из регионов влиять на принятие важнейших государственных решений.