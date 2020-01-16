Своя станция скорой помощи появится в селе Кизильского района

Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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В Гранитном сельском поселении Кизильского района будет работать своя станция скорой помощи. Машину приобрели, специалистов ищут. А пока в населённом пункте уже открыли ФАП. Здание осмотрел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Фельдшерско-акушерский пункт не типовой, он гораздо больше. Лечить тут будут около полутора тысяч человек. Это жители Гранитного и ещё одно посёлка — Комсомольского. Он расположен неподалёку.

«В ФАПе оборудованы 4 кабинета, если не считать служебных помещений. Работает фельдшер, акушер, медсестра. Фельдшер опытный, трудится уже 43 года — приехала в поселение сразу после учёбы», — сообщает корреспондент медиахолдинга ОТВ с места.

На строительство пункта потратили 16 миллионов рублей. Ещё 6 ушло на покупку оборудования.

В здании есть и квартира для медиков. Но пока она пустует: все специалисты местные. Зато жилплощадь пригодится сотрудникам, которые будут работать в скорой помощи на селе. Люди пожаловались Алексею Текслеру, что сейчас «скорая» добирается до Гранитного почти 40 минут. Губернатор пообещал, что проблему решат в марте. К этому времени найдут врачей, а машина уже есть.

Кизильский район сейчас обеспечен ФАПами лучше других в области, пунктов 42. Но почти все они построены ещё в советские годы. Есть и мобильный ФАП, он обслуживает 8 поселений. Муниципалитет получит ещё один, пообещала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Напомним, что в течение двух лет (2019-2020) в регионе планируется построить 45 ФАПов, чтобы медицинская помощь была доступна жителям даже отдалённых территорий. Таково поручение Алексея Текслера. О необходимости развития первичного звена накануне говорил и президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.