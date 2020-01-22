Уже в этом году бесплатное горячее питание появится во всех школах Челябинской области

Губернатор поставил четкую задачу перед главами муниципалитетов.

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Первое совещание с главами муниципалитетов сегодня, 22 января, губернатор начал с детального разбора послания Владимира Путина Федеральному собранию. Алексей Текслер обозначил задачу: план мероприятий по выполнению наказов президента должен быть сформирован не только на территории Челябинской области — аналогичные документы должны быть подготовлены в каждом отдельном муниципалитете.

Глава региона подробно разобрал с главами каждый из основных пунктов президентского послания. В частности довольно подробно Алексей Текслер остановился на вопросах, касающихся образования.

«Нам потребуется активизировать меры по обеспечению повсеместной доступности дошкольного образования для детей всех возрастных групп. В регионе мы вводим большое количество новых мест, перепрофилируем группы под детей ясельного возраста или детей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил губернатор Челябинской области.

Отдельное внимание на эту проблему глава региона попросил обратить тех глав, в чьих территориях есть дети, которые до сих пор не могут попасть в детские сады. В регионе таких населенных пунктов насчитали 570, а детей в возрасте до 7 лет, не охваченных дошкольным образованием порядка 4 000 человек.

«Надо найти возможность для создания семейных дошкольных групп в удаленных населенных пунктах (такой опыт в области есть), мотивировать индивидуальных предпринимателей на создание дошкольных мест. Возможно, для этого потребуется внести дополнения в областные законодательные и нормативные акты — прошу проанализировать тему и такую работу начать», — порекомендовал Алексей Текслер.

В Челябинской области скоро начнет действовать программа «Земский учитель». Губернатор отметил, что для тех учителей, которые изъявят желание поработать в малых городах, поселках и селах, необходимо создать все необходимые для этого условия: обеспечить жильем, местами в дошкольных учреждениях для их детей, качественной медицинской помощью, а также возможностью роста в профессии.

«Обращаю также внимание на институт классных руководителей: это педагоги, которые должны сопровождать школьника в его индивидуальном образовательном пути. Напомню, президент решил выделить дополнительно по 5 000 рублей каждому классному руководителю. Ни в коем случае не должны ухудшиться условия оплаты труда, это дополнительные деньги. Тем более, у нас появляется возможность осуществлять эту поддержку из средств федерального бюджета», — сконцентрировал внимание глав губернатор.

Отдельное внимание губернатор уделил вопросу организации бесплатного горячего питания для учеников начальных классов. Президент поставил задачу начать эту работу уже с 1 сентября 2020 года.

«Ясно, что не все школы, особенно в сельских районах, имеют техническую готовность к этому. Мы в прошлом году проанализировали состояние пищеблоков и буфетов-раздаточных в наших школах, формы организации питания. Подготовились и с этого года вводим обязательную норму по обеспечению всех учащихся начальных классов ежедневно молоком», — напомнил Алексей Текслер.

Губернатор поручил главам активизироваться в этом направлении, провести анализ имеющихся материально-технических условий для организации школьного питания достойнного качества.

«Ставлю задачу: решить задачу по обеспечению горячим питанием школьников в начальных классах, во всем регионе, во всех школах, уже в этом году. И этот вопрос держать на постоянном контроле», — поручил губернатор Челябинской области.

Бесплатное горячее питание для младших школьников будет обеспечено из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и местного.

Также Алексей Текслер остановился на вопросе цифровизации образования. Губернатор обратил внимание, то на местах необходимо своевременно и качественно выполнить работу по обеспечению образовательных учреждений качественным скоростным интернетом.