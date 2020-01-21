22 января губернатор проведет совещание с главами муниципалитетов

Основной темой станет обсуждение текста послания президента.

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Глава региона Алексей Текслер проведет первое в 2020 году совещание с руководителями муниципальных образований и органов исполнительной власти.

В повестке обсуждение послания президента Федеральному собранию, глава государства внес много инициатив, которые повлияют на жизнь южноуральцев. Также будут рассмотрены отдельные вопросы, касающиеся непосредственно муниципалитетов.

Быть в курсе дела легко с нашим сайтом: 22 января в 11:00 прямая трансляция совещания будет доступна на 1obl. tv, а также в официальных сообществах сайта «Первый областной».