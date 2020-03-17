На карантин ушли члены правительства Челябинской области

Министр экологии и вице-губернатор самоизолировались для профилактики.

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Министр экологии региона Сергей Лихачев и вице-губернатор Сергей Шаль досрочно вернулись из отпусков. Первый отдыхал в Чехии, второй путешествовал по Испании и Португалии. Оба добровольно отправились на карантин сразу после возвращения, изолировались от окружающих и перешли на работу в удаленном режиме.

«Я работаю удаленно из дома, у меня установлена система электронного документооборота. Я со всеми коллегами поддерживаю связь по телефону. В Карталах перелив сейчас, я этим занимаюсь, мы агломерацией занимаемся. Сейчас пишу отчет губернатору по состоянию дорог в Челябинской области. На удаленном доступе работаю в соответствии с рекомендациями», — рассказал корреспонденту bfm74.ru Сергей Шаль.

Сергей Лихачев в свою очередь признался, что, несмотря на то, что во время его отдыха в Чехии не было зарегистрировано ни одного случая заражения, больших скоплений людей он старался избегать. Не забывал министр экологии и о других мерах предосторожности. Самоизолировался руководитель минэко еще 14 марта.

«Работаем по интернету, по телефону. Документы мне привозят, я их читаю, подписываю. В обычном режиме все. Единственное — я не контактирую с людьми напрямую, а контактирую по телефону. Распоряжения даю по телефону. Обычный рабочий день. У меня нет температуры, я придерживался всех санитарных норм — обрабатывал себе полость рта и нос мирамистином. Руки мыл, антисептиком обрабатывал. Пью профилактические таблетки. У меня температура нормальная», — отметил Лихачев.

Напомним, по последним данным в России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом. В Челябинскую область Covid-19 не дошел. В Правительстве страны регионам предлагают переходить на дистанционное обучение для школьников и студентов, а работодателей на удаленную работу для сотрудников.