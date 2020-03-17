Кибер-коронавирус: эксперт рассказал, как не попасться на уловки мошенников в Интернете

В связи с объявленной пандемией мошенники начали рассылать письма с вредоносными ссылками.

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Коронавирус продолжает свирепствовать не только в реальном мире, но и в Интернете. Многие пользователи пожаловались на письма, приходящие на электронные почты от якобы Всемирной организации здравоохранения с предложениями перейти по ссылками и ввести свои данные, чтобы получить рекомендации по избежанию заражения коронавирусом. Корреспондент сайта «Первый областной» связалась со специалистом по информационным технологиям Иваном Кущем и узнала, как распознать вредоносные ссылки и не попасть на уловки кибер-мошенников.

Так, по оценке эксперта, вредоносных сообщений не только на тему коронавируса, но и с информацией о различных выигрышах приходит действительно много. Однако, по его мнению, первое, что должно насторожить пользователей — такие авторитетные организации, как Всемирная организация здравоохранения, вряд ли будут заниматься рассылкой спам-писем. Для того, чтобы распространить важную информацию, они пользуются другими способами. Например, публикуют посты в своих социальных сетях или отправляют информацию авторитетным СМИ.

«Если же такое письмо пришло, ни в коем случае нельзя переходить по указанной ссылке. Следует ознакомиться с содержимым самого письма и запросить в поисковой системе в браузере своего компьютера его текст. Таким образом, вы узнаете, только ли вам пришло такое письмо, а также что говорят о нём другие пользователи»,— порекомендовал Иван Кущ.

Также эксперт добавил: если пользователь всё-таки перешёл по данной ссылке, то умный браузер сразу же предупредит о том, что сайт запрашивает данные или доступ к приложениям или рабочему столу компьютера, или же предлагает что-то ввести, заплатить или что-то скачать. Это сразу же должно насторожить пользователя.

«Ни в коем случае не надо ничего вводить, разрешать доступ к своему компьютеру или скачивать какие-то файлы. Следует просто как можно скорее уйти с данной страницы»,— советует Иван Кущ.

И, конечно же, необходимо следить за тем, чтобы антивирусные системы всегда были активны.