/ За подготовкой Челябинска к ШОС и БРИКС будет следить зампред правительства Мутко

Он стал куратором регионального оргкомитета по строительству.

У саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске появился куратор. Им стал зампредседателя правительства Р Ф Виталий Мутко. Он рассмотрел предложение возглавить оргкомитет по строительству объектов к международным событиям. С таким предложением к Мутко обращался губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона обратился с предложением стать куратором подготовительных работ именно к Виталию Мутко, так как он отвечает в Правительстве России за строительство и региональное развитие. Виталий Мутко по согласованию с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым принял предложение губернатора, и возглавит оргкомитет по подготовке инфраструктуры к проведению в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС. — цитирует ТАСС сообщение по итогам встречи.

Виталию Мутко предстоит решить вопросы с возведением конгресс-холла, выбором подрядчика для строительства аэродрома, а также вывести из экспертизы второй очереди строительство аэропорта в Челябинске.