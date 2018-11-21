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/ Правительство области и Евразийский банк развития подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство области и Евразийский банк развития подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны будут взаимодействовать в реализации инвестиционных проектов.
сегодня в 18:28
  |  Общество
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и финансовой организаций. Стороны договорились о поддержке в реализации инвестиционных проектов на территории региона.

Вместе с вами мы вышли на новый уровень взаимоотношений, который целесообразно закрепить документально, в форме Соглашения. Получим возможность оперативно обмениваться информацией о проектах, которые могут представлять взаимный интерес. Один из них — высокоскоростная магистраль Челябинск — Екатеринбург. В последние месяцы этот проект получил серьезный импульс на федеральном и региональном уровнях. Участие в этом проекте будет дальновидным и мудрым шагом для стратегического инвестора, и мы стремимся создавать для этого необходимые условия. Еще одно важное направление — инвестпроект НПО «СИЛАРУС» по строительству завода, производящего металлургический кремний. Он пользуется большим спросом, в том числе за рубежом, и спрос на него гарантирован. — подчеркнул Борис Дубровский.

Правительство области будет содействовать в реализации инвестиционных проектов банка, а также информировать о возможных мерах поддержки. Евразийский банк развития же будет оказывать содействие в уже проводимых правительством совместных планах.

Мы подписали соглашение о сотрудничестве уральского региона и нашей международной финансовой организации в реализации инвестиционных проектов на территории региона. Эти договорённости не нарушают конкурентной среды и будут реализованы с учетом международно-правовых обязательств. В частности, речь идет о проектах по строительству высокоскоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург и строительству завода по производству технического кремния. — отметил Андрей Бельянинов.

Отметим, Евразийский банк развития является международной финансовой организацией и имеет репутацию крупного и надежного финансового партнера. Организация имеет солидный опыт кредитования и прямого участия в крупных инвестиционных проектах.

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