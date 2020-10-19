В Челябинской области начался набор в команду управления молодёжной политики

Конкурс продлится до 5 ноября.

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Набор в команду Главного управления молодёжной политики Челябинской области проходит в регионе. Всего для работы в ведомстве ищут кандидатов на десять позиций. Приём документов начался с 16 октября и продлится до 5 ноября, рассказали сайту «Первый областной» представители управления.



«Требуются начальник, главный специалист, консультант в отдел молодежных программ, начальник, главный специалист и консультант в отдел поддержки молодежных инициатив и развития сотрудничества. Также подать заявку можно на должности начальника службы кадров и правового обеспечения, начальника отдела финансов и бухгалтерского учета. Кроме того, управление в поиске юридического консультанта и старшего экономиста (эти вакансии не относятся к должностям государственной гражданской службы)»,— сообщили «Первому областному» в Главном управлении молодежной политики Челябинской области.

Подать заявку могут граждане России от 18 лет с законченным высшим юридическим образованием, соответствующие другим требованиям регламента. Для участия в конкурсе необходимо предоставить личное заявление, заполненную и подписанную анкету установленной формы, копию паспорта, а также документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию. Их можно подать через сайт gossluzhba.gov.ru, а также по почте или лично по адресу; Челябинск, площадь Революции, д. 4, каб. 314.

Напомним, в сентябре этого года стало известно имя руководителя Главного управления по молодежной политике Челябинской области. Им стала Светлана Калимуллина. Ранее она возглавляла региональный «Российский Союз Молодежи» и была заместителем генерального директора фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».