/ Одного кандидата на пост главы Миасса отстранили от конкурса

Комиссия изучила документы всех участников.

Конкурсная комиссия сегодня изучила пакеты документов, поданные в мае кандидатами на пост главы Миасса. Всего в конкурсе намеревались участвовать 10 человек, но предвыборную гонку продолжат без одного участника. Валихана Тургумбаева отстранили, потому что документы были оформлены с нарушением требований.

Кандидат не допущен до следующего этапа в соответствии с пунктом 4 положения конкурса. Документы оформлены с нарушением требований федерального законодательства. — сообщил начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталий Шиков.

Через 2 дня конкурсная комиссия соберется повторно. Им нужно будет отобрать не менее двух кандидатов, наиболее достойных и предлагающих хорошую программу по развитию Миасса.

Лично мне хотелось бы, чтобы у Миасса наконец-то появилась дееспособная исполнительная власть, которая положит конец раздорам, склокам, постоянным скандалам, которые сотрясают этот город. Считаю, что в Миассе нужна власть, которая будет помогать развитию и использованию его потенциала. Пока всем предшественникам удавалось плохо, ориентиры выбирались неправильно. Есть сейчас возможность выстроить вектор все-таки более четко. — выразил свое мнение губернатор Борис Дубровский.

Напомним, помимо исполняющего обязанность Григория Тонких свои кандидатуры представили два человека из команды губернатора. Кандидатами стали Дмитрий Федечкин, известный как начальник пресс-службы и информации правительства, а также директор «Агентства инвестиционного развития» Анатолий Лобко. Также в списке Дмитрий Сундеев, Александр Иванов, Валентин Вертипрахов, Татьяна Якимова, Данила Михеев, Константин Башлыков.

Бывший глава городского округа Геннадий Васьков сейчас находится в СИЗО.